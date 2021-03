Ex de Bezos se casa con maestro de sus hijos (reacción del magnate es lo mejor)

Curiosamente, uno de los primeros en felicitar a la nueva pareja fue el propio Jeff Bezos, quien les deseó lo mejor a través de un breve comunicado. “Dan es un gran tipo y estoy feliz y emocionado por ambos”, aseguró el magnate del comercio en línea.

El mensaje de Dan donde confirma que ya se casó con MacKenzie Scott. (TheGivingPledge.org)

Fue a través del sitio The Giving Pledge que Dan destapó que se había casado con MacKenzie y celebró que su nueva esposa sea una persona muy “generosa”.

"Es extraño estar escribiendo una carta indicando que planeo regalar la mayor parte de mi riqueza, ya que nunca he buscado reunir el tipo de riqueza necesaria para sentir que decir algo así tendría un significado particular. He sido maestro la mayor parte de mi vida, así como un estudiante agradecido de la generosidad de quienes me rodean…

“Y ahora, en un golpe de feliz coincidencia, estoy casado con una de las personas más generosas y amables que conozco, y me uní a ella en un compromiso de dar una enorme cantidad de dinero. Riqueza para servir a los demás".