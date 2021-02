Vinculan a proceso al agresor de Nath Campos por violación agravada

El jueves 'Rix' fue detenido por agentes de la Policía de investigación (PDI) en la colonia Candil del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán, en la calle Glorieta Iglesia donde aparentemente estaba grabando material para su espacio en internet. De ser hallado culpable, podría tener una sentencia mínima de tres años y una máxima de 18 en prisión.

Rompe el silencio

Ayer, tras la detención de Ricardo González, Nath Campos reapareció, a través de una Insta Stories, en la que hizo un llamado a las mujeres para que no se queden calladas y denuncien: “El 99.7% de los delitos de violencia sexual contra las mujeres no se denuncia. Denuncia. No estás sola”, escribió.