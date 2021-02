¿Khloé Kardashian y Tristan Thompson se comprometieron?

Este sería el segundo intento de relación entre Khloé y Tristan, pues, luego que la empresaria diera a luz a su hija, se dio a conocer una infidelidad por parte del basquetbolista, motivo por el cual su relación terminó.

Sin embargo, tras varios intentos de Tristan por reconquistar a Khloé, la socialité decidió darle una segunda oportunidad luego de reconciliarse con él gracias al confinamiento, pues Tristan la visitaba constantemente con el pretexto de estar cerca de la hija que tienen común.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson (Instagram/realtristan13)

Khloé vive en California, mientras que Tristan vive en Boston mientras juega para los Celtics. Incluso, había rumores de que Kardashian estaba buscando una propiedad en los suburbios de Boston, pero recientemente conversó con Kelly Clarkson en donde reveló que no se mudará Massachusetts.

“Me encanta Boston, no tengo ningún problema con Boston. Pero ya sabes, con el Covid y todo, no quiero desarraigar a mi hija más que con los cambios que han sucedido en lo que va de año”, le dijo a Clarkson. “Estamos todos en Los Ángeles y vivimos tan cerca unos de otros y como ella no puede tener sus clases, está con sus primos todos los días y no puedo quitarle eso. No es nada en contra de Boston. Es solo lo mejor para mi hija”, agregó