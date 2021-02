Niico, hijo de Ludwika Paleta, nos habla de su debut musical y su vida personal

“Yo no quería llegar con solamente una idea, quería que vieran lo que había hecho por mi parte, porque este es mi proyecto, me estoy lanzado yo, y es lo que tengo que decir. Y la otra es que quería que cuando vieran el proyecto ya fuera algo más físico, más sólido, algo más materializado y pudieran ver que ya iba en serio, que no era un hobby o una idea pasajera y que era algo que enserio quería hacer”.

Niico, el hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, sabía que formaría parte del medio artístico, él mismo nos lo cuenta

Y aunque sus papás se divorciaron cuando Nicolás apenas era un niño y desde que era un niño se fue a estudiar lejos, considera que eso no le repercutió de forma negativa, al contrario, eso le ayudó a ser más independiente y está convencido de que si las cosas no hubieran sido así, no sería el hombre que ahora es.

“No creo que haya afectado de una forma negativa, la verdad lo padre es que todo lo que ha pasado en mi vida hasta ahora ha llegado en el momento en el que estoy sacando este sencillo y en todas las historias que he recolectado en estos últimos años y que se van a proyectar en este material”.

“Realmente creo que todo fue para bien porque sin muchas cosas que han pasado en mi vida no estaría aquí, entonces, creo que en vez de estar viendo para atrás, esta padre ver lo que es”, puntualizó.