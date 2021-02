Lucero tuvo Covid-19 y contagió a su hija Lucero Mijares

Quiero contarles que me contagié de Covid-19 y ya salí de ello afortunadamente, gracias a Dios. Hay muchos factores que ayudaron a que yo esté bien. Se los quiero contar porque no es algo que haya que esconder, es una situación mundial a la cual todos estamos expuestos Lucero, cantante

La intérprete de Electricidad narró que después de realizarse la prueba PCR y de que el diagnostico fuera positivo, sintió "mucho miedo, temor, comienzo a pensar: '¿Cómo me va a tocar a mí?'". Entre sus primeros síntomas, explicó, tuvo un cansancio inusual después de hacer ejercicio.

Lucero considera que gracias a que es una persona sana no sufrió mucho con los síntomas de la enfermedad. (Instagram/Lucero)

"No lo identifiqué como síntoma de Covid-19, pensaba que tal vez estaba más cansada, pero hubo más detalles que me hicieron decidirme a hacerme la prueba y no sé cómo se coló. Al salir positivo me sentí muy asustada, no sabes qué puede pasar; afortunadamente pude tener atención inmediata de médicos expertos en el tema.

"Es importante atenderse a tiempo, tomar mis medicamentos como me lo recetaron desde un principio y tener una salud completa, yo no tengo ninguna enfermedad, hago ejercicio, me alimento bien y creo que eso ayudó a que no me pusiera grave", abundó Lucero.