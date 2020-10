Así reacciona Lucero al saber que muy pronto podría convertirse en suegra

“Crecen tan rápido, ya son muy grandes y la verdad es que están muy bien”, dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. “Están sanos, evolucionando, haciendo lo que les gusta hacer, yo los veo fantásticos y son mi enorme tesoro”, comentó.

“No soy celosa, por el momento no”, dijo entre risas. “Nunca he sido muy celosa, realmente no, pero con mis hijos como que no siento esta onda de cuando tengan novio, cuando tengan novia y qué horror. No, yo creo que voy a ser una suegra buena onda y a parte creo que ellos saben elegir bien y saben seguir un buen camino”, declaró la cantante.

Tanto Lucerito, de 15 años, y José Manuel, de 18, han contado con todo el apoyo de sus papás para hacer lo que más les apasione.

“Les tengo mucha confianza y lo que ellos quieran hacer en su vida, y lo que ellos quieran decidir yo voy a estar ahí para apoyarlos y aplaudirlos y no juzgarlos y guiarlos dentro de lo que se pueda, como lo he venido haciendo desde que eran chiquititos”, dijo la también actriz.