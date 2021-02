Juan Soler revela la verdadera razón por la que terminó su matrimonio con Maky

“Tengo una muy linda relación con una persona que no tiene nada que ver con el medio, entonces no le gusta a ella mucho la exposición, pero tengo una relación que se está forjando con la seriedad que abarco en mis proyectos”, comentó.



Juan Soler también habló de su ex esposa Maky, con quien tiene dos hijas, Mía y Azul, y compartió cómo fue su matrimonio y reveló que provocó su separación.

“A Maky la conozco desde 1997 más o menos. Al principio no me caía bien, era muy argentina, pero en el año 2002 conocí a una Maky diferente. Acababa de tronar con su novio, estaba muy frágil. Me enamoré mucho de ella, me casé en 2003. Tuvimos dos hijas”.