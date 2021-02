"El o la culpable de haber filtrado mi video pagará con cárcel": Gabriel Soto

Al ser cuestionado sobre si tiene sospechas de la persona responsable de sacar a la luz las imágenes, Soto comentó: “Dejemos que la investigación tome su curso y estoy seguro que se va a dar con él culpable o la culpable”.

Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron su compromiso el 20 de enero. (Agencia México.)

Por último, el galán de telenovelas defendió su derecho a la intimidad y a hacer lo que le plazca con su cuerpo. “Yo digo ‘¿Qué tiene de malo grabarse?’. Uno puede hacer lo que quiera en la intimidad, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, y si me quiero grabar o no me quiero grabar es mi problema, aquí el delito es hacerlo público y hacerlo viral, esa es la violación a la intimidad”.