Irina Baeva revela la reacción de sus papás ante su próxima boda con Gabriel

Asimismo, destacó que pese a todo lo que se ha dicho de su noviazgo con Gabriel y la forma en que se dieron las cosas, ella optó por creer en lo que el artista le ha contado sobre su pasado con Geraldine Bazán.

Irina y Gabriel llevan casi tres años de relación. (Instagram/Irina Baeva.)

“Si no estuve ahí presente en una situación, nunca puedes decir, por más obvio que parezca, que las cosas fueron así, esa fue una de las cosas que yo aprendí, en esta situación es justamente eso, yo no estuve presente en su relación pasada. Lo que él me platicó, lo que él me contó, lo que él me decía, ya depende de uno, si tú quieres confiar o no. Yo elijo confiar en él y elijo creer en las cosas que me dice, eso es decisión de uno, pero de que me consta, no me consta finalmente”, afirmó.