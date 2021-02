Irina Baeva confiesa que tras los ataques, intentó hablar con Geraldine Bazán

Irina se sinceró en una entrevista que le concedió a Yordi Rosado sobre ese momento en su vida, y de cómo fue para ella iniciar su noviazgo con un hombre que se estaba separando, situación por la cual tomó la importante decisión de conversar con Geraldine.

“Yo quise ir a hablar con ella, yo se lo pedí a Gabriel, nunca se dio. Mi intención nunca fue lastimar a nadie, y estoy segura, y aquí sí puedo hablar, que no me gusta hablar por otras personas, pero puedo hablar por Gabriel, la intención de ninguno de los dos era lastimar a nadie, a nadie”, declaró Baeva.



Durante la charla, Irina habló sobre las razones que tuvo para buscar a la ex esposa de su ahora prometido, algo que nunca se pudo.

“Yo pedí hablar personalmente con ella porque a mí no me gusta llevar las cosas al medio del espectáculo. Yo creo que se tiene que hablar, yo soy de hablar cosas frente a frente, toda la gente que me conoce no me dejarán mentir, que yo soy de hablar las cosas de frente. El problema que yo tengo contigo platiquémoslo, vamos a ver, vamos a hablar, nunca se dio”, puntualizó.