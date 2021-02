"Siento el dolor más grande", Belinda se despide de su abuelita

Belinda Schüll, la mamá de la cantante publicó el fin de semana a través de sus redes sociales que la salud de la señora Juan Moreno se había agravado hace unos días, por lo que tuvo que ser internada de emergencia.

Juana Moreno, abuelita de Belinda (Instagram/belindapop)

En ese momento, la mamá de Belinda no compartió más detalles sobre el problema que afectaba a su madre, pero pidió dedicarle una oración para que pronto recobrara la salud. “En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella”, escribió Belinda Schüll hace unos días en sus Stories de Instagram.

Además le dedicó un mensaje a su madre: “La mujer más importante de mi vida. Mi guía y mi amiga del alma. [...] No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti... Esta batalla la vamos a ganar”