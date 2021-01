Ariadne Díaz revela que se contagió de Covid-19 por segunda vez

“Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿Cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, pero me volvió a dar”, reveló la actriz. "Tuve Covid otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera pero, nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien", compartió la intérprete de 34 años.

Pese a los intensos dolores que presentó en este segundo contagio, la pareja de Marcus Ornellas dijo sentirse afortunada de haber librado una vez más el virus.

"Me siento muy afortunada de que a pesar de haber lidiado con esto dos veces, en ambas ocasiones siempre estuve saturando muy bien, la segunda vez un dolor en el cuerpo nefasto y terrible. Pero, dentro de todo, siempre estuve bien”, agradeció.