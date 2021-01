Horacio Pancheri habla del duelo que vive tras ruptura con Marimar Vega

Renuente a dar más detalles sobre su vida amorosa, el argentino dijo: “Con la mejor onda fui clarísimo: no voy a hablar de mi separación, ya está más que claro, me separé, y los temas son míos con María... ya lo aclaré, Gala no tiene nada que ver… nada más lo dejé claro para que Gala se quede tranquila, para que no inventen y, como María lo confirmó, lo reconfirmé y listo”.

Sin embargo, con el paso de los minutos el actor se fue relajando con la prensa y reveló que por ahora no está pasando por el mejor momento anímico. “Comparto lo bonito, lo malo queda para nosotros. Hacer el duelo y listo”.

Marimar Vega y Horacio Pancheri (Instagram/horaciopancheri )

Asimismo, confesó que su truene con la hermana de Zuria Vega fue amistoso y desestimó los comentarios que han surgido en redes sociales con la noticia.

“Terminamos en paz, deseamos lo mejor para cada uno y a seguir su vida cada uno. La gente puede decir lo que quiera, cada uno que tome partido por quien quiera, que hable, que diga, estoy acostumbrado a eso […] La red mía está abierta, que comente quien quiera comentar”, destacó.