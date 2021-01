Así fue el regreso de Paulina Rubio a las telenovelas tras 15 años de ausencia

Durante su participación en este nuevo melodrama, Paulina se interpreta a sí misma y acude como invitada a una estación de radio en la que la conductora de un programa le hace una entrevista sobre su vida privada y sus planes profesionales.



Durante su participación especial, la cantante declaró que en este momento está soltera, lo cual asegura "está de moda", pero también aclara que tiene varios pretendientes rondando en su vida.

"Me prenden muchas velitas en el camino, la verdad, pero no. Estoy inspirada, me gusta tener velitas en el camino para poder escribir canciones de cortarte las venas", declaró.