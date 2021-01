Esto piensa la autora de 'Sex and the City' de Kim Cattrall

Ahora que está más que confirmado que Kim Cattrall no participará en la nueva entrega de 'Sex and the City', la autora de la novela, Candace Bushnell asegura que el proyecto funcionará muy bien sin el personaje de la actriz, 'Samantha Jones'.

Aunque parte de la comunidad de fans ha manifestado su descontento, alegando que la serie, cuyo nombre es 'And Just Like That', no será igual sin Cattrall, la creadora de esta historia no opina lo mismo.