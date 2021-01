¡Libre del virus! Anahí muestra prueba negativa de Covid-19

“Hoy vemos la luz. La pesadilla pasó. Y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes y cariño y oraciones. Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa en casi un año, el único día que salí me contagie”, expresó en la primera parte de su comunicado.

Anahí (Instagram/anahi)

“Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (solo a mí). Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aún así, nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, detalló.

Hace unos días, los representantes de Maite Perroni , Christian Chávez y Christopher Uckermann negaron a Quién que ellos se hubieran contagiado y aseguraron que los tres están en perfecto estado de salud, cada uno ya integrado en sus nuevos proyectos de trabajo.