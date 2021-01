Mariah Carey revela los problemas de ser birracial en la industria de la música

"Mi historia no comienza con el estreno de mi primer disco... Todo comienza cuando utilizo la crayola 'errónea' para dibujar a mi padre, que es negro, cuando no entiendo mi propio pelo porque soy medio negra. Todo empieza con esos problemas de identidad, con esas luchas internas, con esas cosas que escapan a tu control.

También empieza cuando los ejecutivos de las discográficas no saben a qué público dirigirme porque, a nivel de raza, soy ambigua",

ha rememorado en conversación con el músico Questlove, líder de la banda The Roots, en su popular podcast.La estrella de la música también se ha mostrado "encantada" de haber escrito una exhaustiva y exitosa autobiografía llamada 'The Meaning of Mariah Carey' que, en sus propias palabras, servirá para que sus futuros biógrafos o los periodistas que analicen su trayectoria artística puedan contar con una "plantilla" de base a fin de evitar malentendidos o inexactitudes históricas.