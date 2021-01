Actor de 'Salvados por la campana' es hospitalizado de emergencia

Tras el fin de la serie, su vida personal ha pasado por algunos altibajos. En 2015 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por un altercado en Wisconsin, con un apuñalamiento de por medio y cinco años antes afrontó dificultades por el pago de su hipoteca.

Dustin Diamond. (Ben A. Pruchnie/Getty Images)

En 2009 publicó una biografía, 'Behind the Bell', en la que no pintó un retrato amable de sus ex compañeros de reparto, de lo que posteriormente se arrepentiría, como confesó en 2016 en una entrevista que concedió a Mario López, quien precisamente fue parte del show.

Diamond le confesó a su ex compañero que el libro fue escrito por otra persona que lo entrevistó y luego fabricó muchas de las alegaciones vertidas en la publicación y que tenían que ver con drogas y sexo.