Meryl Streep, Leonardo Di Caprio y Gal Gadot llegan a la pantalla de Netflix

En cuanto a los directores, destacan entre los fichajes la también oscarizada neozelandesa Jane Campion, con 'The Power of the Dog', así como la actriz estadounidense Halle Berry y el dramaturgo y actor Lin-Manuel Miranda (director del musical ‘Hamilton’), estos dos últimos por primera vez detrás de la cámara.

Lin-Manuel Miranda tendrá su debut como director en Netflix. (lev radin/Shutterstock)

Entre los largometrajes más esperados se encuentran 'Don't Look Up' de Adam McKay ('La gran apuesta' y 'El vicepresidente'), con Leonardo DiCaprio, así como 'The Harder They Fall', un western coproducido por el rapero Jay-Z con un elenco totalmente afroestadounidense.

Netflix también parece apostar mucho a 'Red Notice', con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, un filme de acción cuyo presupuesto ascendería a 160 millones de dólares según varios medios estadounidenses.