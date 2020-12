Benito Castro habla de la relación de Paco Stanley con las drogas

Ahora, a más de 20 años de aquel suceso, el actor Benito Castro, quien fue amigo cercano de Stanley, volvió a hablar sobre el tema. De hecho, cuando el humorista fue asesinado, Castro fue citado en la Procuraduría para rendir su declaración.



En una reciente entrevista con El Escorpión Dorado, Benito Castro reveló que mantenía una excelente relación con Paco Stanley y pasaba varias horas en su oficina, en donde tomaban alcohol y en algunas ocasiones consumían cocaína.

Tras su polémica confesión, Benito aclaró que el conductor no vendía drogas: “No me daba coca, yo traía lo mío y el perico es para compartirse, a veces él me daba o yo le daba en el baño, pero no vendía”, declaró el actor.