Paula Levy aclara la situación con su abuela Talina Fernández: "Le agradezco"

La hija de Paula Levy y José María Fernández “Pirru” compartió con sus seguidores el agradecimiento que siente con Talina Fernández por todo el tiempo que le dio un hogar.

Paula Levy. (Instagram/Paula Levy.)

“Sí le agradezco. Fueron seis o siete meses que se hizo completamente responsable de mí, me puso casa, comida, agua calientita, me apapachó, me compró ropa y se rifó en lo que se tenía que rifar.

“Amo a mi abuela y nunca la voy a dejar de amar y obviamente me siento súper agradecida de que me haya recibido en su casa… Llegué desamparada y se puso las pilas, en ningún momento dudó en abrirme las puertas de su casa”, finalizó.