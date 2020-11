El inspirador y honesto post de Paloma Faith (orgullosa de su 'baby bump')

A diferencia de otras celebridades, que irradian elegancia sobre la alfombra roja hasta las últimas semanas de gestación, ella se considera un "desastre emocional" y no se identifica en absoluto con el icono de estilo que suele ser.

Paloma Faith ya es mamá de una niña de 3 años. (JW/JW/Famous)

"Sólo quería decirles a todas las mujeres que se sienten inseguras con sus cuerpos por las presiones que la sociedad o nosotras mismas nos imponemos, estén embarazadas o no, que no están solas y que no pasa nada si no se encuentran bien", concluye.