Natália Subtil celebra Halloween y presume reconciliación con Sergio Mayer Mori

Natália Subtil no es la única que festejará Halloween con una carriola Chicco decorada. La actriz Ana Belena también adornó el cochecito de su hijo Thiago, quien nació hace tres meses, en este caso, de monstruo.

Ana Belena y su hijo Thiago. (Cortesía Chicco.)

La protagonista de Sangre de mi tierra nos compartió su emoción por vivir su primer Halloween como mamá. “La decoración de la carriola fue algo sencillo pero muy lindo. Son unas fotos que mi hijo va a ver cuando sea más grande y a mí me llena de ilusión y de emoción poderlo disfrazar, poder tener un recuerdo tan lindo. Thiago cumplió tres meses. Digamos que hace una semana empezó a ver un poco mejor. Vio la carriola y los colores le llamaron la atención”, nos dijo la también conductora del podcast Se vale repetir postre.

Ana Belena, quien acaba de inaugurar un salón de uñas en Polanco, también nos dijo que la maternidad es lo mejor que le ha pasado en la vida.

Thiago y su mamá, la actriz Ana Belena. (Instagram/Ana Belena.)

“Ha sido la mejor experiencia de mi vida. Al mismo tiempo ha sido pesado. El ritmo de tu día a día cambia, tiene que ir mucho más lento. Antes iba aquí, allá, a mis tiempos. Ahora todo el tiempo me tengo que adaptar a él. Pero lo más pesado han sido las desveladas,. Cuando llora en la madrugada y me escucha, sonríe y se me cae la baba. Es una etapa maravillosa”.