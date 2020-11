Como todas las mamás, Issabela Camil tiene problemas con la escuela a distancia

Issabela no está de acuerdo con que Antonia y Victoria pasen tanto tiempo frente al monitor de una computadora: " A mí me duele, me frustra verlas todo el día sentadas enfrente de la pantalla, aunque tengan un tiempo de descanso, me parece horrible, es como una jaula".

Agregó que el rendimiento escolar de sus hijas no es el mismo: "No creo que aprendan mucho, me parece que es un año que van a perder".

Sergio Mayer y sus hijas (Instagram/sergiomayerb)

Issabela Camil y Sergio Mayer están conscientes de que la pandemia podría alargarse, por lo cual están considerando tener un nuevo plan para la educación de sus hijas.

"Si esto se alarga les queremos enseñar otras cosas, queremos tener el valor de sacarlas y decir: 'Vamos a irnos a otro lugar y van a aprender a pescar', a hacer muchas otras cosas que no tengan que ver con sentarse y decir dónde está África en un mapa", contó al diario mexicano.