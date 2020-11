Las increíbles palabras de Inés Gómez Mont para Mayito en su cumpleaños 12

El gran amor que existe entre Inés y Mayito se debe a la buena relación que mantiene la conductora con la ex esposa de Víctor y mamá del menor, pues ambos la eligieron como madrina de primera comunión del niño el año pasado.

Inés Gómez Mont y Mayito (Instagram/inesgomezmont)

“Les comparto que hoy fue un día muy lindo, Mayito hizo su primera comunión. Y les presumo que tengo un ahijado más y uno muy especial, pues me hizo el enorme honor de invitarme a ser su madrina. Gracias mi niño hermoso, prometo siempre llevarte de la mano de Dios. Te amo”, compartió en Instagram Inés.

Fue en 2017, en uno de los cumpleaños de Mayito que Inés Gómez Mont le aclaró a sus seguidores la relación que la une al pequeño, luego de ser cuestionada sobre su familia. “Muchas veces me preguntan por qué en mis fotos salen cinco o seis niños, que si todos son mis hijos, o que cuantos tengo”, escribió en Instagram.

“Déjeme les cuento, que sí, que Mayito el hijo más grande de mi esposo. No lo parí yo, pero lo siento como si así hubiera sido, se ha convertido en otro hijo más para mí. No me cansaré de agradecer el hijo de corazón que Dios me regalo, créanme que es un niño que llegó a mi vida para quedarse en ella”, expresó.