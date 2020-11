Lidia Ávila celebra el Día de muertos en honor a su hija

Lidia Ávila abrazó la festividad del Día de Muertos desde la muerte de su hija en 2009. Además, la integrante del grupo OV7 quiso compartir esta tradición con sus seguidores en redes sociales al publicar un video en su perfil de Instagram en el que hace su propia interpretación de la canción La llorona.

“Cuando era niña no celebrábamos, me va a matar mi mamá, pero en realidad en casa de mis papás, como son sonorenses, pues allá no se acostumbra mucho el tema de las ofrendas, eso es más un tema de acá, de la zona del centro del país”, publicó el diario El Universal.