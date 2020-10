Murió la mujer que inspiró el personaje más icónico de Audrey Hepburn

Su primer marido no fue menos interesante, era el subeditor de The New Yorker, Harry McNab Brown; pero su matrimonio terminó tres años después, debido a que él era propenso a beber en exceso y en una ocasión le apuntó con un arma cuando fue a su casa a recoger ropa.

Su homenaje a Rock Hudson

Marguerite fue tan cercana al galán de galanes de Hollywood, que lo cuidó cuando estaba en el umbral de la muerte a causa del SIDA en 1985 y tras su muerte por la enfermedad, la socialite no se quedó de brazos cruzados e ideó la forma de recaudar dinero para ayudar a quienes padecían el virus.

Marguerite Littman y la princesa Diana de Gales fueron grandes amigas. (Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images)

Desde Londres envió cartas a 300 personas influyentes para pedirles su apoyo y como una "coleccionista de personas", como también se definía, no le costó trabajo que cada uno le diera 100 libras esterlinas para ser miembros fundadores del Aids Crisis Trust.

Seis meses después, tras pagar cinco libras esterlinas porque los contadores no le creían que no tuviera gastos administrativos, lanzó su máxima obra de vida con una subasta de gala en Christie's, a la que acudieron desde Boy George hasta la duquesa de York, pasando por David Hockney, y con la ayuda con fotos de David Bailey y Lord Snowdon.

Gracias a Aids Crisis Trust se acercó a Diana, quien la ayudó a organizar una subasta única: "Ella dijo: 'Tengo una idea maravillosa. Te voy a dar todos mis vestidos'. No sabía muy bien qué significaba eso. Pensé: 'Oh, Dios, ¿me visto tan mal?'", contó Littman, pero en realidad fue para realizar el evento, un mes antes de la muerte de Di.