Muere a los 62 años, Tony Lewis, vocalista de The Outfield

El músico, compositor y productor musical fundó junto con Alan Jackman y John Spinks la banda de rock The Outfield, que gozó de gran éxito en la década de los 1980, sobre todo por dos sencillos, Your Love, All The Love.



El grupo debutó en 1985 con el álbum Play Deep, que incluía la canción “Your Love”. Ese mismo año el álbum obtuvo discos de platino por las altas ventas y rompió el top 10 en las listas de popularidad en Estados Unidos.

Según TMZ , Your Love, que se ha usado en películas, programas de TV e incluso anuncios, es una de las canciones más reconocidas en la historia del rock.