El mensaje que Yolanda Andrade le mandó a Verónica Castro en su cumpleaños

Luego posteó otra imagen en la que aparecen juntas durante un viaje que hicieron juntas a París, Francia. "Felicidades, chiquita 'lemocha'", escribió Yolanda sobre la foto que musicalizó con el tema 'Lo pasado, pasado', de José José, en la versión que interpretó Cristian Castro, hijo de la actriz.

Foto de Yolanda Andrade (Inatagram/yolandaamor)

Fue en junio del año pasado cuando Yolanda Andrade confesó en una plática con Montserrat Oliver que tuvo un romance con Verónica y se casaron simbólicamente en Ámsterdam.

Verónica Castro negó rotundamente la boda. "Te aclaro que yo no me casé. Yo nunca me he casado. Si no me casé con los padres de mis hijos , ¿cómo me voy a casar con Yolanda? En esta vida no voy a casarme y no voy a ser lesbiana, en esta ocasión no, no en esta vida", afirmó al programa Venga la alegría.