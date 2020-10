La última voluntad de Andrés García es no dejarle herencia a sus hijos, ¿por?

Fue el pasado 26 de septiembre cuando García dijo que siente que se encuentra cerca del final de su vida, además, ya pensó en la forma en la que, si tarda demasiado, pueda encontrar la manera de morir en caso de que no sea de muerte natural.

Andrés García (Notimex)

“Todo el mundo se muere entre los 70 y 80 y parece que voy a llegar a los 80, pero ya empiezo a pensar en cómo será la salida. Yo quisiera una salida bonita, aunque en esa cosa no es cuando uno quiera o como uno quiera, sino cuando Dios quiera”.

Además dijo que ya le ha propuesto a muchas personas con las que no tiene una buena relación enfrentarse a duelo a balazos y que de él salga un vencedor justo. “Me gustaría, y no quiero que se tome a mal, una salida cómoda, si es posible sin dolor, hay gente que les da dormidos, es un regalo de Dios. Y si no se puede así, pues sería matarme a balazos con un par de cab..., un duelo, justificado de 'no nos caemos, no nos queremos, vámonos”.