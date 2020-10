Grettell Valdez aclara: su 'papá' tiene muerte cerebral, no ha muerto

“Ayer, mientras estaba en mi llamado trabajando, recibí una llamada donde me informaban que mi papá tenía muerte cerebral, obviamente fue muy fuerte para mí, estando tan lejos, pues porque toda mi familia está en Querétaro, agarré el coche con mi hijo", dijo Grettell.

⚠️ Platicamos en exclusiva con Grettell Valdez sobre la sensible situación de su padre. 🔴 Sigue la transmisión de @aztecauno EN VIVO y GRATIS. ➡️ https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/5E2vAH6hGH — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 2, 2020

"Me esperaron para que yo pudiera despedirme de él. Yo no sabía que nuestros protocolos son diferentes a los de Estados Unidos, en Estados Unidos se puede desconectar en el momento que la familia lo decida, en México no, tiene que haber un proceso en donde se le van quitando los medicamentos y en un par de horas le van a quitar el respirador, se nos va en cuestión de horas”, añadió Valdez.

Grettell detalló que su familia también enfrenta una deuda millonaria con el hospital que atendió a su papá: “Tenemos ahorita un tema muy difícil, me apena muchísimo también porque mi familia no tiene dinero, lamentablemente mi papá no tenía un seguro de gastos médicos, debemos en el hospital casi 1 millón y medio o más, de los cuales hemos juntado hasta ahorita 400 mil pesos…"