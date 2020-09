Restaurante donde fue agredido el primo de Eduardo Capetillo Jr. da su versión

En su relato Diana comentó que "un tipo delgado con el pelo pintado de verde nos seguía pateando y le pedí que parara… me amenazó que me callara mientras sacaba una arma de fuego de una bolsita que traía". El administrativo enfatizó que "es una mentira, de ninguna manera alguien sacó una pistola. No la vio ningún empleado ni otros clientes, no sale en los videos, tenemos varias tomas, desde diversos ángulos y en ninguna aparece un arma".

En cuanto a que Raúl estaba en el piso, donde lo patearon y Diana se puso encima para pedir que paran la agresión, también hubo precisiones.

Eduardo Marban compartió la radiografía en la que se aprecia que su primo está en riesgo de perder el ojo. (Especial)

"Sí acabó en el piso (Raúl) y mientras los separaron le alcanzó a dar una patada. Cuando la novia (Diana) insultó al agresor, esto lo prendió y se fue en dirección a ella, por lo que (Raúl) la abraza para protegerla, pero se cayeron al piso solos y (el agresor) le dio otra patada en la espalda y se fue", contó.

Apoyo en todo momento

El directivo dijo que se sorprendió con las publicaciones que hizo Capetillo Jr. porque el gerente y los empleados de La No. 20 Cantina estuvieron ayudando en todo momento a Raúl y a Diana para que se tranquilizaran e incluso pidieron el apoyo de la seguridad de la plaza, de la policía y también médica.