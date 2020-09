¡Bravo, Michel Franco! Cate Blanchett quiere trabajar con él

El director mexicano contó en el programa de radio Javier Poza en Fórmula que todo empezó cuando, un día antes de la premiación, se encontraron por casualidad en un pasillo.



“Fue un asunto de pasillo, pero de pasillo de verdad. Me la encontré un día antes de la premiación y me saludó muy eufórica, brincando y me dio besos y abrazos. Ella había visto Chronic y le había gustado muchísimo esa y alguna otra de mis películas, entonces como que ya entendía más o menos a lo que iba, pero me dijo que Nuevo Orden le sorprendió por otras cuestiones y que le gustaría trabajar conmigo”, contó Michel Franco vía telefónica desde Boloña, donde se encuentra ahora.

El genio detrás de Las hijas de Abril reconoció que sí está interesado en trabajar con la actriz australiana.

“Al otro día, después de la ceremonia, desayunamos y estábamos explorando la posibilidad (de trabajar juntos)… A ver si se nos hace realidad porque es una gran actriz , me encantaría, ahora depende de qué se me ocurre porque tengo que escribirle un papel que valga la pena el esfuerzo por trabajar con ella”.