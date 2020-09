Andrea Legarreta reaparece en ‘Hoy’ tras vencer al coronavirus

La conductora aseguró también que tanto ella como sus hijas, Mía y Nina, y su esposo, Erick Rubín, ya no son foco de contagio de Covid.19, pero todavía falta que se realicen una prueba para rectificar dicho diagnóstico.

“La realidad es que ya no somos contagiosos, el virus tiene un lapso de tiempo que está activo y entonces eres contagioso, de hecho, es los primeros días a partir de que aparecen los síntomas, pero en este caso más que estar libres de Covid-19, tenemos que hacernos una prueba en estos días [para verificar que ya] no está activo que contagies a los demás”, comentó.

Lo que más le emociona es que pronto podrá volver a hacer sus actividades de manera normal y regresará a trabajar al foro del programa Hoy.

“Ya (regresaré al programa), yo ya estoy lista. En realidad noto una diferencia muy importante, la noté desde hace unos días, a la hora de respirar profundo, de hablar mucho o de subir escaleras ya no me sofoco, eso es bien importante. Ya no tengo la neumonía que tenía hace varios días y la verdad es que mis pulmones siguen sanando, pero la diferencia ha sido abismal… Hay momentos en que el cansancio es impresionante, yo creo que el cuerpo ha de seguir luchando contra el virus, pero la verdad nos ha ido maravillosamente bien”, explicó.