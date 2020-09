Andrea Legarreta venció el Covid-19 y habla de las secuelas que tendrá

Fue el pasado 31 de agosto cuando la conductora del programa Hoy anunció en su cuenta de Instagram que había dado positivo al virus y recalcó que no busca respuestas sobre cómo se contagió. "Al ver la palabra 'positivo' en tus propios análisis, te asustas (obvio). Incluso te sientes mal (aparte de físicamente) porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito".

"Quienes me conocen saben que soy muy responsable. He ido a trabajar desde que inició la pandemia con muchos cuidados y protegiéndome. Salidas aparte del foro, han sido pocas. No se trata de encontrar culpables y más si te manejas responsablemente. Esto es una 'cadena' donde la mayoría de quienes contagian a otros no saben que lo tienen. Lo más probable es que tarde o temprano nos alcance el virus a todos".

Días después, Legarreta informó a través de un video que estaba hospitalizada, debido a que le diagnosticaron una neumonía derivada del Covid-19 y compartió en sus historias las medidas sanitarias que los médicos y enfermeros tomaron para ingresarla al hospital.

En todo momento, Andrea mantuvo informados a sus seguidores, tanto así, que publicó una imagen de la tomografía que le realizaron, con la que confirmaron que tenía neumonía. "Así se ven mis pulmones… las manchitas blancas son señal de neumonía…Gracias a Dios no está tan mal y saldremos pronto de esta", escribió, además, señaló que se quedó internada por recomendación médica, más no porque fuera necesario.