Ingrid Coronado anuncia su regreso con un nuevo proyecto

"Es un momento que he estado esperando durante muchísimo tiempo. Como todos ustedes saben, hace casi un par de años decidí dejar la televisión, quería dedicarme a hacer otras cosas. Había algo que ya no me llenaba, que no me hacía sentir plena, que no me hacía sentir feliz", así inició su presentación acerca del nuevo proyecto a noticia que le anunció a todos sus seguidores.

A través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, Ingrid reveló que el próximo lunes 31 de agosto comenzará una nueva faceta en su carrera. Se trata de un programa de radio llamado ‘Conectadas’ en donde abordará temas de salud y belleza, pero sobre todo, buscará ayudar a que las personas encuentren su bienestar físico y emocional.

"Me siento muy muy feliz, me siento muy contenta de que por fin llegó esta gran oportunidad para mí, pero sobre todo estoy súper contenta porque voy a estar pronto ya muy cerca de ustedes", anunció.