Paris Hilton revela los abusos que vivió en su infancia y que le dejaron traumas

Antes de cobrar fama en la serie de 2003, Paris Hilton era una adolescente rebelde que vivía en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York con sus padres, Rick y Kathy Hilton, y sus hermanos menores Nicky, 36 años de edad; Barron, de 30 y Conrad de 26.



“Era muy fácil escabullirse e ir a clubes y fiestas”, recuerda Paris. “Mis padres eran tan estrictos que me dieron ganas de rebelarme. Me castigaban quitándome mi teléfono celular, quitándome mi tarjeta de crédito, pero no funcionó. Yo salía por mi propia cuenta".

Harta de la desobediencia de Hilton, fue enviada a varios internados a fines de la década de 1990, la última vez fue inscrita a la escuela Provo Canyon de Utah, donde la socialité permaneció durante 11 meses.

“Sabía que iba a ser peor que cualquier otro lugar. Se suponía que iba a ser una escuela, pero (las clases) no eran el foco en lo absoluto. Desde que me despertaba hasta que me iba a la cama, se la pasaban gritándome en mi cara, era una tortura continua”.