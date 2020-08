Maluma responde a la polémica con Neymar y Natalia Barulich

No se dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien, cada quien necesita amor en su vida yo no tengo ningún problema con él, me siento muy agradecido con él y todo el equipo del París por poner esa canción después del partido

Expresó en la red social Maluma, quien también quiso dejar muy en claro que "jamás me inspiré en una relación que pasó, nunca fue inspirada en un acontecimiento de mi vida, yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no es así", y también consideró pertinente explicar que con Natalia, "terminé mi última relación tranquilo y feliz".

Maluma rompe su silencio y aclara lo que sucede con Neyma 🤔. pic.twitter.com/JcpMYQY5fK — Franz Tamayo (@franztamayo29) August 21, 2020

Entre risas y con toda naturalidad, Maluma expresó que tanto la modelo como él "se fue a hacer lo que cada uno tenía que hacer, por lo suyo, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción, en realidad, porque sé que muchos de nosotros nos sentimos identificados, pero eso no es lo que me pasó a mí".

El colombiano, que fue muy amigo de Neymar, también comentó que con el futbolista "no tengo problemas, soy muy pacífico, no me gustan los problemas, a mi no me gusta el drama de estar mandando indirectas. En Colombia somos criados de esa manera, si tenemos un problema lo enfrentamos con todos los poderes, sin miedo, le deseo todo el éxito, es un crack".