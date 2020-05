Danna Paola reacciona así a rumores de romance con Sebastián Yatra

Un video en el que da Danna Paola interpreta el tema Mala Fama ha sido tomado como la prueba de su culpabilidad “Que si me fui con Maluma, no; que si con Yatra… con Yatra sí me fui”, siendo esta última frase la que remarcó en tono de broma y que ahora está dando de qué hablar.

Tras las críticas, Danna aclaró en un video en vivo de preguntas y respuestas con sus fans que no había nada entre Sebastián y ella, y que su relación era únicamente profesional y de amistad. Adelantó, además, que han estado trabajando juntos componiendo y destacó que el cantante es un gran ser humano al que ella admira.

danna paola diciendo que se fue con yatra, QUE REINA pic.twitter.com/Sw3ESdcLHo — santino (@esposneedy) April 23, 2020