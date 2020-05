Danna Paola, ¿la culpable de la ruptura de Sebastián Yatra y Tini Stoessel?

A unas horas de que Tini Stoessel y el cantante colombiano Sebastián Yatra confirmaran que terminaban su relación, el nombre de Danna Paola ha salido a relucir, y es que según fans de la ex pareja, la intérprete fue la causante de la ruptura.

Un video en el que da Danna Paola interpretaba el tema Mala Fama ha sido tomado como la prueba de su culpa: “Que si me fui con Maluma, no; que si con Yatra… con Yatra sí me fui”. Siendo la última frase la que remarcó en tono de broma y que ahora está dando de qué hablar.