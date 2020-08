Fernando del Solar reaparece con mejor salud y planes de boda

Luego de su divorcio con Ingrid Coronado , la madre de sus dos hijos, Luciano y Paolo, en los últimos años, la vida sentimental de Fernando del Solar ha sido un tema de conversación para la prensa de espectáculos.

Pero, pese a que su matrimonio no funcionó, Del Solar reveló que no le da miedo volverse a casar, pues está consciente que cada experiencia es diferente. “Si no te fue muy bien con una experiencia, sí de repente le tienes miedo. Es como cuando acabas de terminar una relación y te fue bastante mal, no quieres volver a empezar nuca”.

“Luego va pasando el tiempo, te vas tranquilizando y si encuentras a una persona adecuada, vuelves a creer en el amor y si es la persona (indicada) vuelves a creer en el matrimonio”, puntualizó.