Estilista de Luis Miguel revela algunos secretos de su cliente de lujo

“La última visita antes de toda esta tormenta, espero volver a verte pronto mi amigo, siempre con la mejor onda”, escribió Bonomo en su perfil de la famosa red social.

Ahora Bonomo reveló algunos de los secretos de su cliente y aunque no quiso revelar cuánto le deja de propina, sí aseguró que es muy generoso. “Él llegó acá al salón, interactuamos, le corté el pelo y siempre con mucho respeto y no invadiéndolo, eso fue lo que causó una amistad con él, manteniendo su espacio”, compartió el argentino que le corta el pelo a “El Sol” desde 2017.



Además, durante la entrevista que concedió al programa Despierta América, Luis explicó cómo le gusta al intérprete que le corten el pelo: “Él siempre pide su look smoking, que es un look bien limpio, no le gusta nada extravagante. Como persona es una persona muy calmada, muy respetuoso y que responde a la gente que le viene a pedir una foto o un autógrafo con mucho cariño”.

“Charlamos, siempre viene con su parlante escuchando música y en algún momento ha cantado también. Ha sido un gran privilegio para mi tenerlo acá en el salón y que cante un par de notas”, agregó.