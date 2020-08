Gabriela Bo, ex de Cristian Castro, destapa oscuros momentos de su matrimonio

La modelo continuó relatando lo complicado que fue su matrimonio.

“Cristian tenía actitudes extrañas, estábamos casados y le gustaba tomar la leche en mamadera (biberón), tenía miedo a la oscuridad, vivíamos en Estados Unidos y no dormía de noche porque creía que íbamos a vivir un hecho de inseguridad. Llegó a tener dos armas, una en la mesita de luz y yo tenía que vivir de esa manera”, reveló.

“Un día me dio tanto miedo verlo tan loco que las escondió en el secarropas y en la noche me proponía ir al súper para salir y no dormir. Teníamos que dormir de día, no era normal, pero él no creía en ayuda médica y menos psicológica. Trataba de hacer todo bien, vengo de una familia tradicional que le cocinaba y si no le gustaba me dejaba sola y aparecía tres días después”.

Además en su mensaje reveló que Cristian le fue infiel en varias ocasiones y recordó que el 14 de febrero de 2004 él se encontraba de gira, así que lo llamó a su hotel y quien le contestó fue Valeria Liberman, con quién Cristian se casó poco tiempo después.“Me tuve que escapar del infierno que estaba viviendo”, reconoció.

En el mensaje Gabriela fue clara al señalar a Cristian como un hombre violento. “Cristian me golpeó pero como él y su familia eran famosos en México y tiene una sociedad machista prefirieron creer que mentía. Sufrí la peor de las situaciones por la que puede pasar una mujer”.