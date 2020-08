Lady Gaga confiesa que toma antipsicóticos por el bien de su salud mental

“Escribí una canción llamada ‘911’, y haba de un anti-psicótico que consumo y eso es porque no siempre puedo controlar las cosas que hace mi cerebro y tengo que tomar ese medicamento para detener el proceso que está ocurriendo”, declaró.



La protagonista de la película A Star Is Born también dijo que está consciente de que tiene problemas mentales. “Sé que tengo problemas mentales y estoy consciente de que a veces hacen que yo no funcione como humano”.

En enero de este año Lady Gaga habló de una crisis psicótica que enfrentó en una corte mientras daba una declaración y de pronto, una de sus manos cayó a uno de sus costados.