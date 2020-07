Cecilia Romo sufre paro cardíaco y regresó al hospital de emergencia

Hace unos momentos, la relacionista público de Romo Edelman, Eduvijes González, confirmó a Quién, vía WhatsApp que afortunadamente: "Cecilia Romo está estable", por lo que su hija y su familia están más tranquilos, aunque pendientes de que el parte médico se mantenga igual.

Ayer Claudia informó, también a través de un video, que después del gusto que le dio a toda su familia, el hecho de que Cecilia siguiera siendo una guerrera y que hubiera podido regresar a casa, se había visto opacado porque sus signos vitales habían caído drásticamente.

La hija de Cecilia Romo informa suestado de salud

Después de 93 días de haber adquirido el COVID-19, tercer día fuera del hospital, y de terapia intensiva, hoy fue un día muy pesado para Ceci Romo, llegó a tener una presión arterial de 75/30, el ritmo del corazón a 35-40, que literalmente son bajísimos, les queremos pedir que oren… para que la ayuden a cobrar fuerza en su corazón y piel

Pidió Romo Edelman, al tiempo que hizo una reflexión con la voz entrecortada: "Pensé en todas las personas que no han tenido la suerte que tuve yo hoy (ayer), de abrazar a mi mamá, pensé que se me iba, que me estaba despidiendo de ella cuando le hablaba y no podía abrir los ojos".