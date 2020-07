Los últimos detalles sobre el estado de salud de Toño Mauri

“Toño está como muy agradecido y dice que a él le va a tocar ahora donar plasma también, porque quiere ayudar a otros como lo ayudaron a él, porque esto es lo que realmente lo ha sacado adelante y también le pusieron anticoagulante”, confesó.



Además, se dijo que Toño había sido llevado a terapia intensiva por la gravedad de su estado, sin embargo, su hermana puso fin a esas especulaciones, para explicar la razón por la cual su hermano fue dirigido a esa área: “Ingresó el viernes pasado, entró caminando al hospital, lo llevaron mi cuñada y mi sobrino, lo recibieron en el hospital y le han dado un trato increíble. Llegó y entró a terapia intensiva porque por los tratamientos que le están poniendo tiene que estar monitoreado las 24 horas, pero jamás estuvo entubado, ni está entubado”.

“Él chatea con nosotros, ya está en terapia media. Obviamente tiene que estar siempre con alguien que esté cerca para ver que los medicamentos y todo vayan haciendo lo que tiene que hacer, pero no porque su situación sea grave, de vida o muerte. No bendito Dios, estuvo ahí pero ya no está”, dijo.