‘La Choco’, Rafa Sarmiento y sus hijos, se cambian de casa en Madrid

"¡Feliz cumpleaños mi vida! Gracias por tanto amor, por ser tan cariñoso, por enseñarnos que nos hay imposibles, por demostrar que no hay límites, por ser incansable, por ser imparable y siempre hacerlo con una sonrisa”, inicia el mensaje de ‘La Choco’ en su perfil de Instagram.

“Gracias a la vida por mandarte, ¡eres tan especial!, tenía y tengo todavía tantas cosas qué aprender. ¿Cómo un ser tan pequeño puede provocar tanto amor en la gente que lo rodea? Familia, amigos, terapeutas y más. Me faltan palabras para describir lo mágico que eres Iñaki. Azul, verde, amarillo, del color que seas para mí eres perfecto y seguiré́ aplaudiendo cada uno de tus logros toda la vida. Te amo Posh, por siempre y para siempre. Mamá”, finalizó.

Por su parte, Rafa Sarmiento compartió un video de Iñaki arriba de un triciclo y en su descripción expresó lo orgulloso que se siente de él: “Hoy cumples cinco años Iñaki y estoy convencido de que no has traído más que amor, unión y alegría a esta familia. Espero poder enseñarte al menos la mitad de lo que yo he aprendido de ti”, escribió el conductor.