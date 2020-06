Sharis Cid revela quién la ayudó a salir adelante tras asesinato de su pareja

Por otra parte, Sharis compartió que otro de sus grandes motores durante este proceso fue el trabajo, que nunca abandonó en todo este tiempo, y contó que tiene planes para lanzar una línea de cremas que ayuden a sus seguidores a sentirse plenos con su piel.

“A mí me dicen que cómo es posible que me vea tan bien a mis casi 48 años, entonces de ahí me surgió la idea de compartir con hombres y mujeres lo que a mí me ha funcionado”, compartió.

La actriz aseguró que también se encuentra muy contenta a la espera de su segundo nieto.