Yolanda Andrade confiesa que Cristian golpeó a Verónica Castro

Entre las declaraciones más reveladora que Yolanda ofreció, resaltó que terminó su amistad con Cristian Castro cuando el cantante agredió físicamente a su mamá. Aunque descartó que su relación con el intérprete, con quien ella tuvo un noviazgo e incluso perdió su virginidad, se hubiera terminado porque se enteró de su romance con Verónica.

"Él sabía que había una amistad y una relación más profunda. Mi relación con Cristian se terminó cuando golpeó a su mamá, eso sí es fuerte y doloroso”, puntualizó. Recordó que todo ocurrió un día que Verónica estaba terminando de grabar un programa y le dijo que iba a casa de su mamá porque Cristian estaba peleando con doña Socorro, la abuela.

Y aunque Yolanda le dijo a Verónica que no se metiera en una pelea ajena, la actriz acudió y de pronto recibió una llamada donde le decía: "Cristian me pegó". “Fui por ella, la llevé al hospital y ella dijo que nos habían asaltado, era una mentira tras mentira”, recordó sobre la manera en que Verónica trató de ocultar la agresión de su hijo. “La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal, los golpes que le dio a su mamá no fue por mi culpa y no fue porque se enteró por la relación”.

Yolanda dijo que Verónica tuvo que ser operada en Arizona porque Cristian “le rompió la espalda y el cuello”. Al final de la entrevista le preguntaron a Yolanda si seguía en comunicación con Verónica, a lo que respondió: “Después de esta entrevista, no sé”.