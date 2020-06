José Eduardo Derbez no se olvidó de su otro papá, Omar Fayad, el Día del Padre

El propio Eugenio Derbez ha expresado su agradecimiento hacia todo lo que ha hecho Omar Fayad por su hijo.

“Estoy muy agradecido con él, porque de verdad lo cuida mucho, lo protege mucho y tanto José Eduardo lo quiere a él, como él a José Eduardo, tienen una gran relación, yo como padre lo agradezco muchísimo”, dijo Derbez en su momento al programa De primera mano.

"Me preocupaba mucho José Eduardo porque fue el que creció más separado de mí, porque Victoria no me lo dejaba ver (risas). No, no, ya pasó, pero afortunadamente ahora que lo tengo más cerca ya que es adulto, es un chavo que yo creo que, de todos mis hijos, es el más centrado emocionalmente”, aseguró Derbez.